Сайт-визитка

Требуется создать сайт-визитку по оказанию PR-услуг.

Дизайн возможен шаблонный, из предложенного исполнителем. Содержимое сайта - портфолио (текстовые и графические материалы), описание оказываемых услуг, раздел "Пресса о нас" и форма обратной связи. Желательно уместить всё на одну страничку с прокруткой вниз (принеобходимости будут предоставлены примеры желаемого дизайна)

Обязательные требования:

1) Регистрация доменного имени и покупка хостинга (на 1-2 года)

2) Создание сайте на базе WordPress (возможен другой движок, если заявленные требования невозможно реализовать на WordPress)

3) Совместимость под различные типы браузеров (в том числе и работающие на мобильных устройствах) (обязательно IE, GoogleChrome, Mozilla Firefox, Safari)

4) Сайт на трёх языках - русский, английский и французский (перевод контента будет предоставлен)

5) Без использования FLASH-технологии

6) Возможность осуществления техподдержки в будущем, на платной основе.