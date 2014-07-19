Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Сайт-визитка
Требуется создать сайт-визитку по оказанию PR-услуг.
Дизайн возможен шаблонный, из предложенного исполнителем. Содержимое сайта - портфолио (текстовые и графические материалы), описание оказываемых услуг, раздел "Пресса о нас" и форма обратной связи. Желательно уместить всё на одну страничку с прокруткой вниз (принеобходимости будут предоставлены примеры желаемого дизайна)
Обязательные требования:
1) Регистрация доменного имени и покупка хостинга (на 1-2 года)
2) Создание сайте на базе WordPress (возможен другой движок, если заявленные требования невозможно реализовать на WordPress)
3) Совместимость под различные типы браузеров (в том числе и работающие на мобильных устройствах) (обязательно IE, GoogleChrome, Mozilla Firefox, Safari)
4) Сайт на трёх языках - русский, английский и французский (перевод контента будет предоставлен)
5) Без использования FLASH-технологии
6) Возможность осуществления техподдержки в будущем, на платной основе.
Заявки фрилансеров
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