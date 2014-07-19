Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Создать сайт-визитку с персональным дизайном
ТЗ - во вложении
Заявки фрилансеров
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