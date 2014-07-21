Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Сервис мобильных мотиций
Нужно создать сайт на подобии Appbonus.ru
Смотрите личный кабинет appbonus, в краце это сайт где можно получить деньги за скачивания приложений , нужно будет настраивать интеграцию партнерок и чтобы автоматически зачисляла баланс при установке приложений
Полное ТЗ предоставлю.
Указывайте ЦЕНУ и сроки.
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