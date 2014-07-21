Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Сделать сайт под ключ Рекламное бюро
Здравствуйте, требуется сделать сайт под ключ
Описание сайта:
О нас- основной вид деятельности реклама
Название: Рекламное бюро Сорока 69
Слоган –«Знает, что вам нужно»
Целевая аудитория: рекламодатели ( с целью заказать рекламу в газете или интернете)
Сайт нужен: 1. Для удобства клиентов. 2. Для экономии времени и средств компании при приеме заказов. 3. Для имиджа компании. 4. Дополнительная прибыль при условии развития сайта.
Решить задачи:
1 . Для рекламодателя - Упростить процесс подачи рекламного объявления – возможность через интернет заказать и оплатить рекламу.
2. Для компании – упростить процесс приема заказов и дополнительная реклама
Функционал сайта :
1. Наши услуги- описание услуг, прайс лист
2. Раздел заказа рекламы – последовательность – точные и нужные поля надо еще обдумать
• Выбираем город
• Выбираем вид рекламы из предложенных вариантов (в газете, на сайте, в электронных дневниках школ, в социальных сетях)
• Переходим на следующую страницу в зависимости от критериев
Вариант1
Реклама в газете
- выбирает размер модуля и страницу
- если есть готовый модуль (который подходит по тех. Требованиям- рядом есть ссылка , где можно посмотреть эти требования), то он загружается и переходим в раздел оплаты и после оплаты– статус у заказа оплачен
-если модуля нет, то заказчик в письменном виде делает заказ с пожеланием на изготовление модуля – и получает в ответ, что в ближайшее время будет изготовлен модуль и с ним свяжутся для согласования . – и статус у заказа в работе. После согласования модуля его можно дозагрузить в форму заказа и перейти к оплате и после оплаты– статус у заказа оплачен
Вариант 2
Электронном дневнике
- выбирает размер банера
- если есть готовый банер (который подходит по тех. Требованиям- рядом есть ссылка , где можно посмотреть эти требования), то он загружается и переходим в раздел оплаты и после оплаты– статус у заказа оплачен
-если банера нет, то заказчик в письменном виде делает заказ с пожеланием на изготовление банера–переходит в раздел оплаты и заказывает банер
Вариант 3
Создание и продвижение в соц. Сетях
Находится еще в разработке – пока сделать в форме обратной связи с пожеланиями
3. Для рекламодателей, для того, чтобы они сделали заказ, нужна регистрация на сайте и наличие личного кабинета
4. Нужна форма обратной связи
5. Нужен раздел для размещения рекламы-
6. Раздел онлайн оплаты- самый важный и нужный раздел
7. Раздел о нас ( с рубриками- О компании, Отзывы, Контакты)
8. Онлайн газета – для загрузки печатной версии- возможно объединить с разделом наше портфолио или наши работы
9. Статьи
Заявки фрилансеров
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