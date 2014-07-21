Сделать сайт под ключ Рекламное бюро

Здравствуйте, требуется сделать сайт под ключ

Описание сайта:

О нас- основной вид деятельности реклама

Название: Рекламное бюро Сорока 69

Слоган –«Знает, что вам нужно»

Целевая аудитория: рекламодатели ( с целью заказать рекламу в газете или интернете)

Сайт нужен: 1. Для удобства клиентов. 2. Для экономии времени и средств компании при приеме заказов. 3. Для имиджа компании. 4. Дополнительная прибыль при условии развития сайта.

Решить задачи:

1 . Для рекламодателя - Упростить процесс подачи рекламного объявления – возможность через интернет заказать и оплатить рекламу.

2. Для компании – упростить процесс приема заказов и дополнительная реклама

Функционал сайта :

1. Наши услуги- описание услуг, прайс лист

2. Раздел заказа рекламы – последовательность – точные и нужные поля надо еще обдумать

• Выбираем город

• Выбираем вид рекламы из предложенных вариантов (в газете, на сайте, в электронных дневниках школ, в социальных сетях)

• Переходим на следующую страницу в зависимости от критериев

Вариант1

Реклама в газете

- выбирает размер модуля и страницу

- если есть готовый модуль (который подходит по тех. Требованиям- рядом есть ссылка , где можно посмотреть эти требования), то он загружается и переходим в раздел оплаты и после оплаты– статус у заказа оплачен

-если модуля нет, то заказчик в письменном виде делает заказ с пожеланием на изготовление модуля – и получает в ответ, что в ближайшее время будет изготовлен модуль и с ним свяжутся для согласования . – и статус у заказа в работе. После согласования модуля его можно дозагрузить в форму заказа и перейти к оплате и после оплаты– статус у заказа оплачен

Вариант 2

Электронном дневнике

- выбирает размер банера

- если есть готовый банер (который подходит по тех. Требованиям- рядом есть ссылка , где можно посмотреть эти требования), то он загружается и переходим в раздел оплаты и после оплаты– статус у заказа оплачен

-если банера нет, то заказчик в письменном виде делает заказ с пожеланием на изготовление банера–переходит в раздел оплаты и заказывает банер

Вариант 3

Создание и продвижение в соц. Сетях

Находится еще в разработке – пока сделать в форме обратной связи с пожеланиями

3. Для рекламодателей, для того, чтобы они сделали заказ, нужна регистрация на сайте и наличие личного кабинета

4. Нужна форма обратной связи

5. Нужен раздел для размещения рекламы-

6. Раздел онлайн оплаты- самый важный и нужный раздел

7. Раздел о нас ( с рубриками- О компании, Отзывы, Контакты)

8. Онлайн газета – для загрузки печатной версии- возможно объединить с разделом наше портфолио или наши работы

9. Статьи