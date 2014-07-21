Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Создание сайта "с нуля" о бухгалтерских услугах
Необходимо создать сайт "с нуля" о бухгалтерских услугах.
Сайт самый простой, шаблонный, с самыми обычными шрифтами и т.д. Сайт-визитка.
Должен быть готов в течение 5-7 дней.
Бюджет небольшой.
Предлагайте свои условия к сотрудничеству. Договоримся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Описание в ТЗСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт на подобии Appbonus.ru Смотрите личный кабинет appbonus, в краце это сайт где можно получить деньги за скачивания приложений , нужно будет настраивать интеграцию партнерок и чтобы автоматически зачисляла баланс при установке ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, требуется сделать сайт под ключ Описание сайта: О нас- основной вид деятельности реклама Название: Рекламное бюро Сорока 69 Слоган –«Знает, что вам нужно» Целевая аудитория: рекламодатели ( с целью ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Требуется необходимость разработки частного интернет-проекта. Проект будет состоять из 6 частей. 1-ая часть, назовем ее "Визитка". В данной части будут текстовые страницы с информацией о проекте...О проекте, Сервисы, Новости, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
ТЗ - во вложенииСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание сайта по образцу http://thegarmenteur.com/, за исключением раздела "Chic Correspondence" (он не нужен). Сайт на русском языке. Дизайн можно сделать практически один-в-один, но на главной странице должен быть размещён краткий текст или при наведении ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать сайт-визитку по оказанию PR-услуг. Дизайн возможен шаблонный, из предложенного исполнителем. Содержимое сайта - портфолио (текстовые и графические материалы), описание оказываемых услуг, раздел "Пресса о нас" и форма обратной связи. Желательно уместить всё ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
создать качественный продающий сайт для турагенства, подобрать шаблонный дизайн, сайт для примера- pradatravel.ua,Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20000
Ищем разработчиков для B2B/B2C портала, функционал подобный prom.ua, alibaba.com, ecplaza.net Пишите только те, у которых уже есть наработки или готовый аналогичный продукт. Основные моменты: - автоматический ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт11 лет назад