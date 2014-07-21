Сайт на Joomla

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Закрыт24 заявки220 просмотров

Есть макет дизайна сайта, нужно прикрутить на joomla. Сайт должен быть на трех языках - русский, английский, иврит. Сайт простой, для зубной клиники, в основном текстовые разделы, плюс вопрос-ответ.

Ваши предложения. Может быть и другая CMS.

Проект временно приостановлен.

Joomla
11 лет назад
elemir
Елена 
57 лет
18 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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