Сайт на Joomla

Есть макет дизайна сайта, нужно прикрутить на joomla. Сайт должен быть на трех языках - русский, английский, иврит. Сайт простой, для зубной клиники, в основном текстовые разделы, плюс вопрос-ответ.

Ваши предложения. Может быть и другая CMS.

Проект временно приостановлен.