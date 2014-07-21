Работа по лендингам-настроить форму обратных звонк

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок176 просмотров

Есть три лендинга нужно настроить форму звонков чтобы приходили заявки на почту к нам. Плюс еще маленькая работа по лендингу, в стиле значение изменить в отображений картинки

11 лет назад
Ps-group
Утебаев 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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