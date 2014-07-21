Требуется команда для создания лендинга "под ключ"

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок172 просмотра

требуется аудит бизнеса

требуется прототипирование проекта

требуется написание качественного текста для Landing Page

индивидуальный и уникальный дизайн

верстка и программирование

качественное отображение на мониторах, мобильных устройствах и планшетах

настройка: Яндекс.Метрики, Google.Analytics, форм и целей на каждую форму

При качественном выполнение и хорошем уровне конверсии - возможно сотрудничество на постоянной основе.

Заранее благодарен за ваши предложения.

11 лет назад
JohnyF
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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