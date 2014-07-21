Одностранничник по футбольной тематике

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок177 просмотров

Требуется сделать двустраничный сайт-магазин по продаже футболок.

- развертываемые списку

- дизайн схем

- гиперссылки на соц. сети

- примеры нужного дизайна скину

- слайдер

11 лет назад
s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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