Требуется сделать двустраничный сайт-магазин по продаже футболок. - развертываемые списку - дизайн схем - гиперссылки на соц. сети - примеры нужного дизайна скину - слайдер
Сайт производства пеноблоков
Требуется создание сайта-визитки "под ключ".
Нужен индивидуальный дизайн под указанную тематику.
Желаемый срок исполнения - до 10 календарных дней, с момента утверждения предложенного Вами дизайна сайта заказчиком.
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