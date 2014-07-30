Сайт производства пеноблоков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен30 заявок324 просмотра

Требуется создание сайта-визитки "под ключ".

Нужен индивидуальный дизайн под указанную тематику.

Желаемый срок исполнения - до 10 календарных дней, с момента утверждения предложенного Вами дизайна сайта заказчиком.

11 лет назад
mosblock
Михаил 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$350
5 дней
Работой Игоря доволен. Всё сделано как мне было нужно, всего за 5 дней. Я даже подробно свои требования не расписывал, не составлял тех задания, не ожидал что так хорошо всё получится. Спасибо Игорю Матвееву за отличную работу ! Буду и дальше к нему обращаться.
Михаил – отличный заказчик. В общении вежлив и коммуникабелен, умеет правильно сформулировать поставленную задачу. Оплату произвел в оговоренные сроки. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад