Сайт производства пеноблоков

Работой Игоря доволен. Всё сделано как мне было нужно, всего за 5 дней. Я даже подробно свои требования не расписывал, не составлял тех задания, не ожидал что так хорошо всё получится. Спасибо Игорю Матвееву за отличную работу ! Буду и дальше к нему обращаться.