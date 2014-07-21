Сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок301 просмотр

Нужно сделать сайт как http://buhot4et.ru/ . Вся структура идентичная, главное это форма подачи заявления и оплата на 3 шаге регистрации. Там можно выбрать оплата безнал или за нал.

Пишите сроки и цену за сайт. Желательно на joomla

Joomla
11 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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