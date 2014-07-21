Нужно сделать сайт как http://buhot4et.ru/ . Вся структура идентичная, главное это форма подачи заявления и оплата на 3 шаге регистрации. Там можно выбрать оплата безнал или за нал.

Пишите сроки и цену за сайт. Желательно на joomla