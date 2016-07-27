Нужен лендинг "под ключ"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен25 заявок331 просмотр

Добрый день, коллеги!

Нужно изготовить лендинг "под ключ". Образец: valguspro.com

В заявках обязательно давайте ссылки на изготовленные вами лендинги и указывайте ориентировочную цену работы!

11 лет назад
Imanager
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

YuGo
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$290
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сработались с Андреем на ура! Четкое ТЗ, адекватное отношение, своевременная оплата. Рекомендую!

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YuGo
45 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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