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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за участие в конкурсе! хорошый вкус, приятные цвета и качественные работы! отдельное спасибо за лого ;)
$60
10 баллов
12 лет назад
Качественный работник, делает все быстро и аккуратно. Не смотря на то, что нужно было делать много вариантов логотипа - сделал все быстро и на высшем уровне. Всем советую.
Ответный отзыв
Был рад поработать с Вами, Александр! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$15
10 баллов
13 лет назад
Первое место в конкурсе на разработку визитки фотографа. Понравилась стильная, небанальная идея и её конечное воплощение!
Ответный отзыв
Вполне адекватный и грамотный заказчик. Был рад сотрудничеству.
$6
10 баллов
13 лет назад
Проявил активность. Предложил несколько качественных и разноплановых альтернатив. Сугубо положительная оценка.
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1 отзыв
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