YuGo

Евгений Ржавцев YuGo

 
44 годаРоссия/Кемерово
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайнер цифровых продуктов
Отзывы заказчиков
Imanager
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужен лендинг "под ключ"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Визитная карточка для веб-программиста
Спасибо за участие в конкурсе! хорошый вкус, приятные цвета и качественные работы! отдельное спасибо за лого ;)
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Ответный отзыв
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
$60
10 баллов
12 лет назад
Необходимо разработать логотип.
Качественный работник, делает все быстро и аккуратно. Не смотря на то, что нужно было делать много вариантов логотипа - сделал все быстро и на высшем уровне. Всем советую.
Был рад поработать с Вами, Александр! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Разработать визитку фотографа
Первое место в конкурсе на разработку визитки фотографа. Понравилась стильная, небанальная идея и её конечное воплощение!
Вполне адекватный и грамотный заказчик. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$6
10 баллов
13 лет назад
Графически оформить букву "Ы"
Проявил активность. Предложил несколько качественных и разноплановых альтернатив. Сугубо положительная оценка.
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Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $500
от 7 дней
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