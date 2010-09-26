Графически оформить букву "Ы"

# 1 — $ 6 # 2 — $ 2 # 3 — $ 2

Есть в русском языке такая хорошая буква "Ы".

Задача для конкурса - предложить графическое оформление буквы "Ы".

Чтобы выиграть в конкурсе достаточно следовать нескольким простым правилам:

- желательно, чтобы графическое оформление было эффектным как в маленьком формате (для лого) так и в большом (для большого принта);

- творческие и агрессивные решения приветствуются;

- не надо использоваться вспомогательные элементы, которые не относятся к "Ы" (девушки, авто и п.х);

- простота залог успеха. не приветствуются типичные фотошоповские эффекты, которые сложно воспроизвести на бумаге (например: блики, градиенты и т.п.). Это не означает, что нужно полностью отказаться от полутонов. Просто хочется, чтобы полутонов и других эффектов было "не больше, чем нужно". А можно и без них...

- исходник в psd

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Есть задумка (можете взять на вооружение):

При видеомантаже съемку часто делают на зеленом (или синем) фоне с характерными точками (крестиками). Вы можете попробовать совместить "Ы" и этот фон каким-то образом. Прикрепил мою "кляксу" на эту тему.