Графически оформить букву "Ы"

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Есть в русском языке такая хорошая буква "Ы".
Задача для конкурса - предложить графическое оформление буквы "Ы".
Чтобы выиграть в конкурсе достаточно следовать нескольким простым правилам:
- желательно, чтобы графическое оформление было эффектным как в маленьком формате (для лого) так и в большом (для большого принта);
- творческие и агрессивные решения приветствуются;
- не надо использоваться вспомогательные элементы, которые не относятся к "Ы" (девушки, авто и п.х);
- простота залог успеха. не приветствуются типичные фотошоповские эффекты, которые сложно воспроизвести на бумаге (например: блики, градиенты и т.п.). Это не означает, что нужно полностью отказаться от полутонов. Просто хочется, чтобы полутонов и других эффектов было "не больше, чем нужно". А можно и без них...
- исходник в psd
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Есть задумка (можете взять на вооружение):
При видеомантаже съемку часто делают на зеленом (или синем) фоне с характерными точками (крестиками). Вы можете попробовать совместить "Ы" и этот фон каким-то образом. Прикрепил мою "кляксу" на эту тему.
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