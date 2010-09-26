Графически оформить букву "Ы"

$10
ПрочееЗавершен62 заявки3245 просмотров
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Есть в русском языке такая хорошая буква "Ы".

Задача для конкурса - предложить графическое оформление буквы "Ы".

Чтобы выиграть в конкурсе достаточно следовать нескольким простым правилам:

- желательно, чтобы графическое оформление было эффектным как в маленьком формате (для лого) так и в большом (для большого принта);

- творческие и агрессивные решения приветствуются;

- не надо использоваться вспомогательные элементы, которые не относятся к "Ы" (девушки, авто и п.х);

- простота залог успеха. не приветствуются типичные фотошоповские эффекты, которые сложно воспроизвести на бумаге (например: блики, градиенты и т.п.). Это не означает, что нужно полностью отказаться от полутонов. Просто хочется, чтобы полутонов и других эффектов было "не больше, чем нужно". А можно и без них...

- исходник в psd

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Есть задумка (можете взять на вооружение):

При видеомантаже съемку часто делают на зеленом (или синем) фоне с характерными точками (крестиками). Вы можете попробовать совместить "Ы" и этот фон каким-то образом. Прикрепил мою "кляксу" на эту тему.

13 лет назад
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
Победители конкурса
KatBerry
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#2
Нашла интересные и креативные решения. Активная работа в целом. Спасибо за участие в конкурсе.
супер заказчик
YuGo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Проявил активность. Предложил несколько качественных и разноплановых альтернатив. Сугубо положительная оценка.
+
benks
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#3
Сразу "выстрелил" классным решением в конкурсе. После публикации работы Ярослава другие фрилансеры поймали волну и начали выдавать интересные работы. К сожалению, сам Ярослав свой успех не закрепил. Результат - заслуженное третье место. Спасибо за участие в конкурсе.
Очень приятный работодатель! После выдачи моей работы, оценил и дал советы... Всё прошло на Ура!
Заявки фрилансеров
KatBerry
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#2
YuGo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
benks
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#3
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