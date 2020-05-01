"Доводка" интернет-магазина

$100
ПрочееЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Есть:

joomla 1.5.20 с установленным virtuemart 1.1.5 + шаблон и стандартные демо-данные.

Нужно: сделать так чтобы всё работало как часы. :)

Наполнить сайт статьями, картинками и описанием товаров (контентом по возможности обеспечим), наполнить минимумом товаров (книги, сувениры) ~300 позиций, если нужно, настроить модули, настроить импорт-экспорт товаров через CSV (просто найти подходящий модуль, установить и проверить чтоб работал).

Если результат сотрудничества понравится нам обоим, возможно продолжение сотрудничества.

13 лет назад
rj-karter
Роман 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ria
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$50
4 дня
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