"Доводка" интернет-магазина

Нужно на файле прозрачном в gif резрешении размером 350x70 написать телефоны. Казалось бы задача на 2-3 минуты, пробовал у меня получается расплывчато и не четко, поэтому хочу обратится к проффи Подробности и сам файл, а так же адрес ...