Шапка для строительного сайта

Необходимо нарисовать кнопку для интернет-магазина в соответствии с дизайном сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна шапка для сайта строительной тематики по теме "Проекты коттеджей под ключ". Примерная картинка для основы уже есть. Срок исполнения -1 день. Цену можно обсудить дополнительно.
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