Надо поменять текст в кнопке

Сайт vsemesta.com.

Надо поменять текст NEO на текст:

VSE, а ниже тоже прописными, но маленьким шрифтом разреженным "m e s t a"

Шрифт - тот же, цвет, подложка - все как на сайте.

Нужна кнопка в формате PSD, где кнопка и текст отдельными слоями + шрифт.

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.