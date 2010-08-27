Сделать пдф-презентацию

Нужно сделать пдф-документ по данным мною материалам с проектом в индизайне,чтоб потом,при надобности,можно было внести правки. Рисунки и тексты дам.

Ваша задача - сверстать: главная - лого на фоне,внутренние: рисунок,заголовок,урл и текст.

Страниц ориентировочно 15.

Пишите цену и сроки.