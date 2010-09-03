Здраствуйте

Нужно составить ген.план(чертежи)

Предоставляю фото и размеры дома

Жду ваших предложений

И конечно же это все не бесплатно.

Оплата в любом виде:Наличные, через банк,интернет кошельки.

Все кто заинтересован пишите в теме либо вот мои данные:

icq - 423-383-744

Цену услуги попрошу озвучить сразу.