Схема проезда. приватный проект для designst
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Здраствуйте
Нужно составить ген.план(чертежи)
Предоставляю фото и размеры дома
Жду ваших предложений
И конечно же это все не бесплатно.
Оплата в любом виде:Наличные, через банк,интернет кошельки.
Все кто заинтересован пишите в теме либо вот мои данные:
icq - 423-383-744
Цену услуги попрошу озвучить сразу.
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