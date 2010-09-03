Лекало в САПР ГРАФИС 10

ПрочееЗакрытнет заявок143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в програме САПР ГРАФИС 10, разработать по размерам несколько моделей фартуков.

При возникновении вопросов пишите.

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Извлечь текст из AUTOCAD

    Доброго времени суток! необходима помощь-извлечь текстовое содержание из чертежей AUTOCAD, а потом поместить туда перевод. Пишите 224567308

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо поменять текст в кнопке

    Сайт vsemesta.com. Надо поменять текст NEO на текст: VSE, а ниже тоже прописными, но маленьким шрифтом разреженным "m e s t a" Шрифт - тот же, цвет, подложка - все как на сайте. Нужна кнопка в формате PSD, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать пдф-презентацию

    Нужно сделать пдф-документ по данным мною материалам с проектом в индизайне,чтоб потом,при надобности,можно было внести правки. Рисунки и тексты дам. Ваша задача - сверстать: главная - лого на фоне,внутренние: рисунок,заголовок,урл и текст. Страниц ориентировочно 15. Пишите цену и ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • "Доводка" интернет-магазина

    $100

    Есть: joomla 1.5.20 с установленным virtuemart 1.1.5 + шаблон и стандартные демо-данные. Нужно: сделать так чтобы всё работало как часы. :) Наполнить сайт статьями, картинками и описанием товаров (контентом по возможности обеспечим), наполнить минимумом товаров (книги, сувениры) ~300 ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шапка для строительного сайта

    $5

    Нужна шапка для сайта строительной тематики по теме "Проекты коттеджей под ключ". Примерная картинка для основы уже есть. Срок исполнения -1 день. Цену можно обсудить дополнительно.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать кнопку

    Необходимо нарисовать кнопку для интернет-магазина в соответствии с дизайном сайта.

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шрифт из 10 символов по файлам .cdr

    $50

    Есть десять файлов с отрисованными в CorelDraw символами (цифры от 0 до 9). Необходимо как-то объединить их в файл шрифта .ttf для дальнейшего использования в прикладных программах.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выполнить перенос чертежей.

    $5

    Здравствуйте, необходимо выполнить перенос чертежей на бумаге выполненных с помощью ручки и рук в электронный вид с полной копией всего написанного. Данные чертежи будут в дальнейшем размещены на сайте - поэтому требуется читабельность) соответственно все ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка в Ворде и вставка рисунков из оригинала

    $50

    Требуется вставить в текст перевода в Ворде рисунки из текста оригинала (скан в ПДФ) с максимальным сохранением форматирования оригинала. До 1000 руб. Пришлите мейл в личку, отправлю файл оригинал для ознакомления.

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интерактивные комиксы

    В проект нужны художники или техно-спецы, готовые сделать серию электронных комиксов Задачи: 1. Переходы между картинками - а) кликабельные детали на исходной картинке б) плавное визуальное движение по сюжету (тропа), без резкой смены картинок 2. Создание анимированных ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад