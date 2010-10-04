Разработать визитку фотографа

# 1 — $ 15 # 2 — $ 5

Доброго дня!

Необходимо разработать визитную карточку фотографа. Ориентация горизонтальная, размеры стандартные (90х50) мм.

Основные требования: стильность, лаконичность, без вычурной аляповатости и "мультяшности".

Ориентировочные примеры желаемого приведены в приложении (Рис. 1 и Рис 2.).

Оформление общей площади визитки - ориентироваться на Рис.1, сделать обрез, только поуже чем на примере.

Оформление имени/фамилии - ориентироваться на Рис.2. Так же слева от него поместить эмблему (на Ваше усмотрение, только не фотоаппарат).

ФИО фотографа: KRISTINA Kul`batskaya-Lysova (Имя прописными буквами, фамилия - строчными с заглавной). Обратите внимание - фамилия двойная.

Имя/фамилия разместить в два яруса, имя - фамилия под ним, разделённые либо чертой, либо словом photography

В любом случае, слово photography должно присутствовать на визитке.

Реквизиты:

tel: +7 000 000 00 00

icq: 000 000 000

e-mail: хххххххх[email protected]

Цветовая гамма - на ваше усмотрение, возможно (черно-белая, зеленое с золотом, вишнёвая с серебром)

Размещение основной надписи и реквизитов по полю визитки, их шрифты - на ваше усмотрение.

P.S Либо приветствуются Ваши варианты, без ориентировки на примеры в приложении.

Удачи в работе!