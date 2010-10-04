Разработать визитку фотографа

Есть 18 jpeg-фотографий компрессорного оборудования на 150 dpi. Нужно подготовить их к печати (убрать jpeg-артефакты, увеличить разрешение до 300 dpi, почистить края (привести к "общему знаменателю", добавить тени где нужно) убрать логотип на стенке и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Необходимо разработать визитную карточку фотографа. Ориентация горизонтальная, размеры стандартные (90х50) мм.
Основные требования: стильность, лаконичность, без вычурной аляповатости и "мультяшности".
Ориентировочные примеры желаемого приведены в приложении (Рис. 1 и Рис 2.).
Оформление общей площади визитки - ориентироваться на Рис.1, сделать обрез, только поуже чем на примере.
Оформление имени/фамилии - ориентироваться на Рис.2. Так же слева от него поместить эмблему (на Ваше усмотрение, только не фотоаппарат).
ФИО фотографа: KRISTINA Kul`batskaya-Lysova (Имя прописными буквами, фамилия - строчными с заглавной). Обратите внимание - фамилия двойная.
Имя/фамилия разместить в два яруса, имя - фамилия под ним, разделённые либо чертой, либо словом photography
В любом случае, слово photography должно присутствовать на визитке.
Реквизиты:
tel: +7 000 000 00 00
icq: 000 000 000
e-mail: хххххххх[email protected]
Цветовая гамма - на ваше усмотрение, возможно (черно-белая, зеленое с золотом, вишнёвая с серебром)
Размещение основной надписи и реквизитов по полю визитки, их шрифты - на ваше усмотрение.
P.S Либо приветствуются Ваши варианты, без ориентировки на примеры в приложении.
Удачи в работе!
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