Дизайн визитки

$20
Верстка полиграфииЗакрыт38 заявок894 просмотра
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#1$20

Здравствуйте,

Нужно разработать цветную одностороннюю визитку, размер стандартный. Вертикальный формат предпочтителен, но не обязателен. Цветовая гамма – любая.

Четких требований нет, но визитка должна каким-либо образом отражать род деятельности (консультации по вопросам выхода итальянских компаний на российский рынок, поиск партнеров в России, помощь в организации продаж и т.д.). Однозначно не предлагать варианты с использованием рукопожатий, людей, с флагами или словами Италия - Россия. Как вариант, рассматривается визитка с изображением европейской части земного шара (так, чтобы было видно Италию и Россию).

Текст на визитке будет такой:

Иванов Иван

Консультант

Адрес: xxxxxxx

Email: [email protected]

Skype: xxxxxxxx

Tel. +x xxx xxxxxxx

Fax. +x xxx xxxxxxx

Mob. +x xxx xxxxxxx

+x xxx xxxxxxx

Окончательный вариант визитки должен быть подготовлен для печати.

13 лет назад
camall
41 годИталия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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