Перевести (нарисовать) jpg файл в векторный cdr

$5
Верстка полиграфииЗавершен5 заявок189 просмотров
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Отрисовать стикер формата А5 в векторе

13 лет назад
anger206
Антон 
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Сделал работу быстро и качественно. Спасибо.
Антон деловой, динамичный человек, приятно с ним поработать.
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