Дизайн макет прайс-листа для РА

Требуется разработать дизайн макет прайс листа рекламного агентства для календарей. Пример по ссылке: http://rapidshare.com/files/420537131/__________________.rar или в приложении.

Дизайн должен коснуться всего кроме таблиц, чтобы напечатав некоторое кол-во бланков (без цен), через форму печати в exel я мог допечатывать таблицы с ценами. Структура расположения таблиц и всего остального может меняться. Может быть несколько листов как в примере.

Размер листа: А4 (вертикальная раскладка).

Критерий отбора:

1) Цена

2) Примеры работ по полиграфии