Axiom-Advert

Владимир Axiom-Advert

 
39 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
О компании

Рекламное агентство "AXIOM": ценные люди, бесценные идеи, верные решения.

  • Личный помощник со знаниями маркетинга

    $500

    Личный помощник – маркетолог Требуется личный помощник руководителю в рекламное агентство. Опыт работы в рекламе обязателен! Задачи: 1. Сбор и структурирование маркетинговых материалов; 2. Внесение компаний в CRM систему агентства; 3. Контроль за обработкой данных менеджером; ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать интернет-магазин

    Требуется создать интернет-магазин без платежных систем и привязок к 1С. Структура сайта в приложении. Ждем предложений: - на каком движке можно сделать сайт - сколько по времени займет создание сайта - сколько будет стоить работа.

    Интернет-магазины35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка и программирование сайта

    $100

    Добрый день. Нужен партнёр на постоянную работу по вёрстке и программированию. Задача №1: Задача сверстать и спрограммировать сайт. Дизайн готов. ТЗ и превью страниц в приложении. Бюджет: 100 долларов (оплата сегодня); Оплата: безопасная сделка; Срок: ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение множества сайтов

    $5000

    Рекламное агентство Axiom ищет специалистов по SEO для сотрудничества по комплексному продвижению сайтов.   ПРЕДПОСЫЛКА: Проанализировав молдавский рынок интернет сайтов пришли к выводу, о том, что конкуренция минимальная и главным образом с сайтами, которые попадают из ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-каталог без платежных систем и корзин покупок

    $100

    Нужна качественная верстка и программирование сайта "каталог товаров" на движке joomla/wordpress. Все страницы сайта нарисованы, формат – psd. С ТЗ можно ознакомиться в приложении. Срок исполнения: 3-7 дней.

    WordPressJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка и программирование корпоративного сайта

    Нужна вёрстка и программирование корпоративного сайта. На движке Joomla или Wordpress. Страницы сайта готовы к верстке. Срок исполнения – до 10 дней. Макет главной страницы в приложении.

    WordPressJoomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка и программирование сайта

    $100

    Требуется верстальщик и программист в одном лице для постоянной работы над проектами. Первая работа верстка и программирование сайта под Joomla. Дизайн готов. ТЗ и Макеты в приложении. Бюджет: 70 долларов. Сроки: до 06.01.12.

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перелинковка сайта и прописание ключевых слов

    Формирую команду SEO специалистов, которые будут вместе заниматься продвижением сайтов. Весь процесс оптимизации будет делиться на подзадачи и делегироваться. Требуется прописать ключевые слова на каждую страницу, прописать мета-тег Description и title и перелинковать сайт. Ключевые ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн, верстка и программирование сайта на Joomla

    $500

    Клиент: продажа автомобилей. Сайт на: joomla Тип сайта: интернет магазин. Бриф :есть . Есть утвержденная главная страница сайта, задача обрисовать остальные страницы. После чего необходимо сверстать сайт и спрограммировать.

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    $500

    Нужен специалист по SEO продвижению. Поисковые системы: yandex, google. Бюджет на продвижение и SEO специалиста: 400 долларов/месяц. Задача: выведение сайта в ТОП 10 по ключевым запросам. Опыт успешных работ обязателен. Только белые способы оптимизации. Первые ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Креативщик копирайтер

    Креативщик копирайтер Требуется копирайтер-креативщик для написания сценариев рекламных роликов для ТВ и радио. Требования к кандидатам: - Знание основ рекламы - Опыт работы (примеры написанных роликов) - Адекватность по деньгам Со стороны агентства гарантируем: - Своевременную оплату; - Прозрачные и понятные условия работы; - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внештатный дизайнер

    Уважаемые фрилансеры, я формирую команду внештатных дизайнеров, которые дополнят мою команду, специалистов. На рекламном рынке моя компания уже 5 год, от чего количество клиентов наших постоянно растёт. В периоды максимально загрузки мои штатные дизайнеры не ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Задача: реконструкция дизайна сайта http://andys.md. В прикрепленных файлах Вы найдете логотип нашей компании, а так же основную схематическую раскладку утвержденную на последнем совещании нашего руководства. По данной ссылке (http://interiors.md/ru/content/read/eko-minimalizm-iriny-grechuxinoj) Вы найдете фото нового дизайна заведений Andy's Pizza, ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаЛоготип для компании
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    $500

    Делается редизайн и программирование сайта. Требуется его продвижение по региону Молдова по поисковикам google, yandex. Конкуренция минимальна. Задача вывести в топ 10 по запросам: детские праздники кишинев корпоративные мероприятия кишинев дед мороз кишинев тамада свадьба кишинев ведущий кишинев клоун кишинев Moş Crăciun ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер в рекламное агентство

    Рекламному агентству Axiom требуется контент-менеджер для наполнения и оформления текстов для сайтов клиентов агентства. Работа подразумевает: размещение и оформление предоставленных текстов, при необходимости поиск тематических фотографий. Кандидату потребуются базовые знания Joomla, для ввода и оформления ...

    JoomlaТексты для сайта
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер

    Рекламному агентству требуется внештатный дизайнер для срочных работ на сдельной основе. Задача: разработки новых макетов, а также доработка текущих. Сфера работы: - Дизайн веб страниц - Разработка визиток, буклетов, каталогов - Разработка дизайн макетов для наружных конструкций (биллборды, ситибоксы) Оплата: ...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
mrDinckleman
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
9 баллов
8 лет назад
Доработка сайта на wordpress
Отличная работа, надежный заказчик
Приятно было работать с Сергеем. Задача была выполнена в полном объеме и даже больше, за что отдельное спасибо. Рекомендую как специалиста. Намерены работать дальше.
Ответный отзыв