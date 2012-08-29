Axiom-Advert

Личный помощник – маркетолог Требуется личный помощник руководителю в рекламное агентство. Опыт работы в рекламе обязателен! Задачи: 1. Сбор и структурирование маркетинговых материалов; 2. Внесение компаний в CRM систему агентства; 3. Контроль за обработкой данных менеджером; ...
- $500Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется создать интернет-магазин без платежных систем и привязок к 1С. Структура сайта в приложении. Ждем предложений: - на каком движке можно сделать сайт - сколько по времени займет создание сайта - сколько будет стоить работа.Интернет-магазины35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен партнёр на постоянную работу по вёрстке и программированию. Задача №1: Задача сверстать и спрограммировать сайт. Дизайн готов. ТЗ и превью страниц в приложении. Бюджет: 100 долларов (оплата сегодня); Оплата: безопасная сделка; Срок: ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Рекламное агентство Axiom ищет специалистов по SEO для сотрудничества по комплексному продвижению сайтов. ПРЕДПОСЫЛКА: Проанализировав молдавский рынок интернет сайтов пришли к выводу, о том, что конкуренция минимальная и главным образом с сайтами, которые попадают из ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна качественная верстка и программирование сайта "каталог товаров" на движке joomla/wordpress. Все страницы сайта нарисованы, формат – psd. С ТЗ можно ознакомиться в приложении. Срок исполнения: 3-7 дней.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна вёрстка и программирование корпоративного сайта. На движке Joomla или Wordpress. Страницы сайта готовы к верстке. Срок исполнения – до 10 дней. Макет главной страницы в приложении.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется верстальщик и программист в одном лице для постоянной работы над проектами. Первая работа верстка и программирование сайта под Joomla. Дизайн готов. ТЗ и Макеты в приложении. Бюджет: 70 долларов. Сроки: до 06.01.12.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Формирую команду SEO специалистов, которые будут вместе заниматься продвижением сайтов. Весь процесс оптимизации будет делиться на подзадачи и делегироваться. Требуется прописать ключевые слова на каждую страницу, прописать мета-тег Description и title и перелинковать сайт. Ключевые ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Клиент: продажа автомобилей. Сайт на: joomla Тип сайта: интернет магазин. Бриф :есть . Есть утвержденная главная страница сайта, задача обрисовать остальные страницы. После чего необходимо сверстать сайт и спрограммировать.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен специалист по SEO продвижению. Поисковые системы: yandex, google. Бюджет на продвижение и SEO специалиста: 400 долларов/месяц. Задача: выведение сайта в ТОП 10 по ключевым запросам. Опыт успешных работ обязателен. Только белые способы оптимизации. Первые ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Собрать все e-mail с сайта www.novosel.ru с именами. Оплата 1500 рублей.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Доработка сайта на wordpress. Оставляйте ваши контактные данные обсудим конкретные изменения в личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт сделан на drupal. Задача привязать меню и раздел сайта продукция. Так что бы в разделе продукция видны были подразделы с списком описания.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Креативщик копирайтер Требуется копирайтер-креативщик для написания сценариев рекламных роликов для ТВ и радио. Требования к кандидатам: - Знание основ рекламы - Опыт работы (примеры написанных роликов) - Адекватность по деньгам Со стороны агентства гарантируем: - Своевременную оплату; - Прозрачные и понятные условия работы; - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, я формирую команду внештатных дизайнеров, которые дополнят мою команду, специалистов. На рекламном рынке моя компания уже 5 год, от чего количество клиентов наших постоянно растёт. В периоды максимально загрузки мои штатные дизайнеры не ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработка бренд бука от идеи до реализации, (логотип есть). Бюджет 700$Фирменный стиль18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Задача: реконструкция дизайна сайта http://andys.md. В прикрепленных файлах Вы найдете логотип нашей компании, а так же основную схематическую раскладку утвержденную на последнем совещании нашего руководства. По данной ссылке (http://interiors.md/ru/content/read/eko-minimalizm-iriny-grechuxinoj) Вы найдете фото нового дизайна заведений Andy's Pizza, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Делается редизайн и программирование сайта. Требуется его продвижение по региону Молдова по поисковикам google, yandex. Конкуренция минимальна. Задача вывести в топ 10 по запросам: детские праздники кишинев корпоративные мероприятия кишинев дед мороз кишинев тамада свадьба кишинев ведущий кишинев клоун кишинев Moş Crăciun ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Рекламному агентству Axiom требуется контент-менеджер для наполнения и оформления текстов для сайтов клиентов агентства. Работа подразумевает: размещение и оформление предоставленных текстов, при необходимости поиск тематических фотографий. Кандидату потребуются базовые знания Joomla, для ввода и оформления ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Рекламному агентству требуется внештатный дизайнер для срочных работ на сдельной основе. Задача: разработки новых макетов, а также доработка текущих. Сфера работы: - Дизайн веб страниц - Разработка визиток, буклетов, каталогов - Разработка дизайн макетов для наружных конструкций (биллборды, ситибоксы) Оплата: ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт12 лет назад