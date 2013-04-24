Нужно сделать на сайте полноценный интернет-магазин, расширить функционал существующего + сделать доработки по структуре, поиск и фильтры. Образцы: http://www.lamoda.ru/ http://www.modaleto.ru/ Пожалуйста, в предложении указывайте ориентировочную стоимость (от и до).
Требуется создать интернет-магазин
Требуется создать интернет-магазин без платежных систем и привязок к 1С.
Структура сайта в приложении.
Ждем предложений:
- на каком движке можно сделать сайт
- сколько по времени займет создание сайта
- сколько будет стоить работа.
Заявки фрилансеров
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