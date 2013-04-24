Доработать интернет-магазин на Joomla

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Нужно сделать на сайте полноценный интернет-магазин, расширить функционал существующего + сделать доработки по структуре, поиск и фильтры.

Образцы: http://www.lamoda.ru/ http://www.modaleto.ru/

Пожалуйста, в предложении указывайте ориентировочную стоимость (от и до).

Joomla
12 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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