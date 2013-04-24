Ищу помощника по работе с Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок206 просмотров

По ряду причин перехожу с oscommerce на opencart. Ищу человека хорошо разбирающегося в обоих CMS.

Opencart
12 лет назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Opencart

    Интересуют люди, которые знакомы непосредственно с корнем шаблона open cart, интересует расширение функционала сайта, доработка дизайна и исправления багов шаблона.

    Opencart
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить автоплатежи interkassa к сайту

    Здравствуйте, у меня есть сайт, где имеются товары. Мне нужно сделать автоприем платежей через сервис interkassa, прошу не беспокоить тех, кто не знаком с данным сервисом и не имеет опыта. Нужно сделать ...

    PHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на WordPress

    $250

    Шаблон: http://www.elegantthemes.com/preview/Boutique/ Дополнительнае требования 1.исключить использование ТИЦ (в некоторых исключениях обязательно использовать тег: no index/no follow) 2.каждая страница должна быть с ЧПУ 3.установить фавикон; 4.при наведении на кнопки они ...

    WordPress
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог сайта

    $250

    Нужен сайт аналог http://shop.konoos.ru/. Очень желательно на joomla 2.5 с virtuemart. Не требую полной копии можно подобрать похожий шаблон и настроить его соответственно. Подробное ТЗ: 1. Главная страница должна выглядеть ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад