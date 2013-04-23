Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого ...
Интернет-магазин на WordPress
Шаблон: http://www.elegantthemes.com/preview/Boutique/
Дополнительнае требования
1.исключить использование ТИЦ (в некоторых исключениях обязательно использовать тег: no index/no follow)
2.каждая страница должна быть с ЧПУ
3.установить фавикон;
4.при наведении на кнопки они должны подсвечиваться;
5. при наведении на фото/видео должны выплывать альты, которые я укажу;
6. каждая новая страница на сайте открывается по середине;
7.установить карту сайта;
8.распределение страницы должно быть резиновое;
9.установить счетчик;
10.исключить из кода все возможные дырки;
11.код написан горками;
12. необходима установка функции - при клике на иконку письма автоматически запускается страница почты с указанием почтового адреса моей службы поддержки;
13.убрать рекламу WP из подвала;
14. переход по ссылкам должен осуществляться по типу ссылочной матрешки;
15.все слова которые я укажу необходимо выделить жирным шрифтом и сделать ссылкой;
16.при увеличении страницы, текст увеличивается равномерно;
17.установить видео-ролики (c HDD и YouTube);
18.установить плавающее окно с он-лайн консультантом;
19.после запуска сайта, мне нужна информация о том сколько страниц и за какой период проиндексировал яндекс/гугл/рамблер;
20.установить социальные закладки;
21.возможно понадобится установка флеш-эффектов;
22. размер шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста 9-16 пт.
23. Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах:
• Internet Explorer (версия 7.0 и выше);
• Opera (последних версий);
• Firefox (последних версий);
• Chrime (последних версий);
• Safari (последних версий);
24. Система управления контентом Сайта должна обеспечить администратору сайта возможность выполнения следующих действий:
• Возможность изменения структуры сайта, добавление и удаление стандартных разделов.
• Древовидное, наглядное меню, повторяющее структуру сайта.
• Возможность визуального редактирования текстов, таблиц и изображений (по аналогии с Microsoft™ Word™).
• Возможность вставки текста напрямую из Microsoft™ Word™.
• Автоматические функции обработки изображений (масштабирование и т.д.).
• Возможность создавать и изменять формы отправки сообщений с сайта с уведомлением по электронной почте с возможностью их изменений.
• Возможность вносить изменения в дизайн сайта типовых страниц.
• Возможности оптимизации сайта для поисковых систем.
• Возможность резервного копирования и восстановления данных, по частям или полностью.
Пример сайтов:
http://www.samoocenka-cheloveka.ru/
P.S. - перед принятием работы буду проводить аудит на предмет наличия чужих тегов и ссылок;
Заявки фрилансеров
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