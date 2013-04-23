Интернет-магазин на WordPress

Шаблон: http://www.elegantthemes.com/preview/Boutique/

Дополнительнае требования

1.исключить использование ТИЦ (в некоторых исключениях обязательно использовать тег: no index/no follow)

2.каждая страница должна быть с ЧПУ

3.установить фавикон;

4.при наведении на кнопки они должны подсвечиваться;

5. при наведении на фото/видео должны выплывать альты, которые я укажу;

6. каждая новая страница на сайте открывается по середине;

7.установить карту сайта;

8.распределение страницы должно быть резиновое;

9.установить счетчик;

10.исключить из кода все возможные дырки;

11.код написан горками;

12. необходима установка функции - при клике на иконку письма автоматически запускается страница почты с указанием почтового адреса моей службы поддержки;

13.убрать рекламу WP из подвала;

14. переход по ссылкам должен осуществляться по типу ссылочной матрешки;

15.все слова которые я укажу необходимо выделить жирным шрифтом и сделать ссылкой;

16.при увеличении страницы, текст увеличивается равномерно;

17.установить видео-ролики (c HDD и YouTube);

18.установить плавающее окно с он-лайн консультантом;

19.после запуска сайта, мне нужна информация о том сколько страниц и за какой период проиндексировал яндекс/гугл/рамблер;

20.установить социальные закладки;

21.возможно понадобится установка флеш-эффектов;

22. размер шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста 9-16 пт.

23. Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах:

• Internet Explorer (версия 7.0 и выше);

• Opera (последних версий);

• Firefox (последних версий);

• Chrime (последних версий);

• Safari (последних версий);

24. Система управления контентом Сайта должна обеспечить администратору сайта возможность выполнения следующих действий:

• Возможность изменения структуры сайта, добавление и удаление стандартных разделов.

• Древовидное, наглядное меню, повторяющее структуру сайта.

• Возможность визуального редактирования текстов, таблиц и изображений (по аналогии с Microsoft™ Word™).

• Возможность вставки текста напрямую из Microsoft™ Word™.

• Автоматические функции обработки изображений (масштабирование и т.д.).

• Возможность создавать и изменять формы отправки сообщений с сайта с уведомлением по электронной почте с возможностью их изменений.

• Возможность вносить изменения в дизайн сайта типовых страниц.

• Возможности оптимизации сайта для поисковых систем.

• Возможность резервного копирования и восстановления данных, по частям или полностью.

Пример сайтов:

http://www.samoocenka-cheloveka.ru/

http://www.kaknazvatfirmu.ru/

http://skorochtenie.ru/

http://www.nataliagrace.ru/

P.S. - перед принятием работы буду проводить аудит на предмет наличия чужих тегов и ссылок;