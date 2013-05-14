Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого кол-ва автозапчастей.

Есть шаблон, который мне понравился. Его нужно переделать. ТЗ краткое примерно след.:

+сделать корзину с функцией быстрого заказа и перерасчёта (на крупный, средний, мелкий опт)

+сделать хороший поиск на несколько (по оригинальным номерам запчасти и моему артикулу)

В общем, ещё есть отдельные пункты, но их предоставлю уже при общении.

Домен уже куплен, хостинг есть, работу можем начинать сегодня. Думаю цена в районе 200$ с учётом того, что не нужно делать уникальный дизайн и есть шаблон. Но могу подумать и по поводу более высокой цены.