Интернет-магазин автозапчастей

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен18 заявок349 просмотров

Нужно сделать сайт интернет-магазин автозапчастей. На Joomla, желательнее всего (я в ней частично разбираюсь и смогу заниматься наполнением сайта после работы). Но не принципиально уж сильно. Главное в сайте - удобство заказа и просмотра большого кол-ва автозапчастей.

Есть шаблон, который мне понравился. Его нужно переделать. ТЗ краткое примерно след.:

+сделать корзину с функцией быстрого заказа и перерасчёта (на крупный, средний, мелкий опт)

+сделать хороший поиск на несколько (по оригинальным номерам запчасти и моему артикулу)

В общем, ещё есть отдельные пункты, но их предоставлю уже при общении.

Домен уже куплен, хостинг есть, работу можем начинать сегодня. Думаю цена в районе 200$ с учётом того, что не нужно делать уникальный дизайн и есть шаблон. Но могу подумать и по поводу более высокой цены.

Joomla
12 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$230
5 дней
С Олегом очень приятно работать. Хорошо знает своё дело. Постоянно на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик, прекрасно знает чего хочет, постоянно онлайн, с переводами нет никаких задержек. Твердая 10+ Рекомендую!

Заявки фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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