Есть интернет магазин на Joomla (с использованием VirtueMart). Уже установлен модуль для MyImport.

К сожалению, при экспорте в Myimport никакие товары по факту не экспортируются. Нужно проверить почему, разобраться, настроить нормальный экспорт-импорт.

Знающему человеку там часа на два работы, не больше.

Пожалуйста, обращайтесь только те, кто реально умеет это делать, я хочу очень скоро все добавлять начать.

Для связи skype: job_oleg.d