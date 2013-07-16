Есть сайт На нем нужно разместить всплывающее окно-предупреждение 18+. Необходимо сделать такое же всплывающее окно, на котором будет значок 18+ (взять любой симпатичный с Яндекс.фоток), текст и две кнопки: "Мне больше 18", "Отмена". По нажатию на "Мне больше ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется лого в векторе. Необходимо сделать пару правок. 1. то что есть, 2 то что надо Нужно учеть, что люки (4шт) на носовой палубе - это не пятна, а 60% диаметра круга. Самый носовой люк (1шт) - ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Правок не так много (к примеру поправить пропорциональносль отображения материала, из одной страницы взять кнопку и вставить в другую) Итого 3 страницы, очень похожы между собой. Жду цену и сроки.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим модуль оплаты с помощью Paypall, стандартный не становиться, и не возможно прикрепить его (уже пробовали, не схватывается). Поэтому необходим новый, написанный модуль. Сроки и стоимость в проект жду.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доделать дизайн главной страницы и при успешном завершении и обоюдном согласии сделать 11 внутренних страниц. По главной - внести небольшие правки (изменить цвет фона, убрать несколько элементов и т.д.). Жду стоимость и срокиДизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
После обновления UMI, на сайте данные значения не выбираются с помощью прокрутки. Можно выбрать только те значения которые видны в выпадающем меню. Скролинг не доступен.Закрыт10 лет назад
Ситуация следующая – стандартный модуль не цепляется, так как способ заказа написан свой. Необходим модуль или возможность прицепить стандартный. PrestaShop 1.4.4.0 Жду предложений по цене и срокам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ситуация следующая – стандартный модуль не цепляется, так как способ заказа написан свой. Необходим модуль или возможность прицепить стандартный. PrestaShop 1.4.4.0 Жду предложений по цене и срокам.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
нужно объеденить модули подбор шин и дисков в один блок с визуализацией его на главной странице (желательно). см пример:http://tyres.delovsaite.ru/. Сайт на UMIСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо обновить UMI, настроить кеш. Сроки и цену жду в проектеЗакрыт10 лет назад
После проведенных работ (лечили сайт) перестал работать переход по ссылкам внутри сайта. Необходима помощь.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужна вот така статистика для одного сайта http://newslab.ru/about/stats что бы могли сами редактировать там данные, выгрузка из Яндекс. МетрикаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В разделе контакты нужны кнопки напротив адресов "показать на карте", чтоб вылезала карта google с отметкой расположения адреса и контактами. До утра!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходима консультация и помощь, начала возникать ошибка при интеграции UMI и 1С.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Специалист по Битрикс Необходимо сделать импорт товаров для сайта и еще несколько правок. Жду предложений по стоимости и срокам по Импорту.Закрыт10 лет назад
САЙТ на WP. Работал все ок, сейчас на главной странице практически ничего не осталось, на других страничках исчезли левый и правый блоки. Нужно поправить все это. Жду примерных цен и сроков.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
http://ah.4helpist.ru Нажимаем на Услуги - потом на Виртуальный хостинг - меню моргает но не закрывается. пока не загрузится страница - выглядит ужасно. Ждем помощи, сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обновить базу данных подбора шин/багажников. Сайт на UMI. Необходимо обновить БД, она отдельная (http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=1513887) Цены и сроки жду в проекте.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно объединить картинки из темы в спрайты. UMI.CMS, xslt шаблон Жду сроки и цены.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
ПОДВЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬ. Нужен ХОРОШИЙ верстальщик, с хорошими работами, желательно с отзывами. Необходима только верстка центральной части (основного контента). Правые блоки, шапка, футер уже заверстаны и работают. Детальней - исполнителю. Бюджет ограничен.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад