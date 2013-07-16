Есть сайт На нем нужно разместить всплывающее окно-предупреждение 18+. Необходимо сделать такое же всплывающее окно, на котором будет значок 18+ (взять любой симпатичный с Яндекс.фоток), текст и две кнопки: "Мне больше 18", "Отмена". По нажатию на "Мне больше ...