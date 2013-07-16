helpist

Иван helpist

 
33 годаРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Модуль для оплаты paypall для PrestaShop
Все ок! Рекомендую.
РЕКОМЕНДУЮ и ОСТАВЛЯЮ себе в ИЗБРАННЫЕ! Маркус понимает суть вопроса с первого раза. Скорость работы и качество - превосходное. Он сделал то, что 2 месяца не мог сделать ни один фрилансер!!! Разобрался в чужих ошибках и все исправил. Благодарю.!
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greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать правки логотипа
Задача простая и несложная. Оплата - быстро
Скорость выполнения - удивила! Очень быстро все сделал. Понимание задания на 100%. Исполнение - отличное. Продолжаем работу по другим проектам! Рекомендую.
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rim89
34 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Настроить сайт на wordpress
В ходе работы проблем не возникло
Спасибо большое. Очень оперативно и качественно. И очень быстро доделывает те правки, даже которые не были изначально указаны в ТЗ. Без обьяснений сделал именно тот продукт, который мы и ожидали.
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denisenko_viktor
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обновление базы данных.
Чёткая задача, своевременная оплата
Спасибо. Работа выполнена в срок и качестенно!
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aslkre
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать правки в верстке верхнего меню.
Спасибо большое за сотрудничество! Рекомендую!
Спасибо огромное. 1) Скорость отклика - мгновенная 2) Скорость выполнения задания - мгновенная. 3) Отличное качество работы. Рекомендую данного исполнителя. Надеюсь на возможное продолжение сотрудничества.
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