Сделать правки логотипа

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Завершен7 заявок155 просмотров

Имеется лого в векторе. Необходимо сделать пару правок.

1. то что есть, 2 то что надо

Нужно учеть, что люки (4шт) на носовой палубе - это не пятна, а 60% диаметра круга. Самый носовой люк (1шт) - круг.

Иллюминаторы на борту - овалы.

И леерное ограждение (поручень вокруг носа) надо подробнее срисовать.

вот собственно и все правки

11 лет назад
helpist
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Скорость выполнения - удивила! Очень быстро все сделал. Понимание задания на 100%. Исполнение - отличное. Продолжаем работу по другим проектам! Рекомендую.
Задача простая и несложная. Оплата - быстро

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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