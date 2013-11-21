Сделать правки логотипа

Имеется лого в векторе. Необходимо сделать пару правок.

1. то что есть, 2 то что надо

Нужно учеть, что люки (4шт) на носовой палубе - это не пятна, а 60% диаметра круга. Самый носовой люк (1шт) - круг.

Иллюминаторы на борту - овалы.

И леерное ограждение (поручень вокруг носа) надо подробнее срисовать.

вот собственно и все правки