Срочно Лого для тайм-клуба (что-то типа кафе по интересам). Название Pozitiv. Смысл логотипа: рука показывает большим пальцем, что все клево, а вся конструкция напоминает чашку ...
Логотип для клуба
Здравствуйте!
Необходим редизайн логотипа.
Нынешний вариант в приложении (новый логотип не должен на него быть похожим).
Цвета: белый, синий , красный.
Пожелания - серьезный и деловой шрифт, и сам логотип.
На выходе векторный формат.
На разработку 4-5 дней.
Заявки фрилансеров
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