Логотип для клуба

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок2099 просмотров
#1$60

Здравствуйте!

Необходим редизайн логотипа.

Нынешний вариант в приложении (новый логотип не должен на него быть похожим).

Цвета: белый, синий , красный.

Пожелания - серьезный и деловой шрифт, и сам логотип.

На выходе векторный формат.

На разработку 4-5 дней.

11 лет назад
upmix
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $50

    Срочно Лого для тайм-клуба (что-то типа кафе по интересам). Название Pozitiv. Смысл логотипа: рука показывает большим пальцем, что все клево, а вся конструкция напоминает чашку ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $50

    Необходимо разработать дизайн логотипа для компании занимающейся ремонтно-отделочными работами.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для тренингового центра

    Нужно разработать логотип для центра проведения тренингов. Основное требование - простой (чтобы, хотя бы схематично, можно было повторить одноцветно от руки), но современно и привлекательно. Остальные детали - после утверждения заявок на выполнение. ...

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужен логотип для сайта по поиску специалистов, профессионалов, рабочих и т д, где каждый пользователь может найти себе нужного исполнителя его работы. Название сервиса youfindpro и домен: youfindpro.com Нужен логотип, желательно с каким-то ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн логотипа

    $50

    Нужен дизайн логотипа. который будет соответствовать направлению деятельности компании. ниже добавлены уже имеющиеся варианты логотипа которые не совсем подходя. ознакомиться с деятельностью организации можно на сайте http://www.ulasp.org/ru

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип сайта (ремонт ноутбуков)

    $50

    Нужен логотип сайта по ремонту ноутбуков. Предпочтения: - Компания называется «Note master» или «Ноут мастер» - Нужно минимум четыре варианта логотипа (с русским и английским написанием названия компании, а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Строительная компания Система

    $50

    Профиль деятельности:, Энергетика, электроэнергетика строительство кабельных воздушных линий электропередач, внедрение энергосберегающих технологий, Промышленное и гражданское строительство, ГНБ-Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) — управляемый бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций, основанный на использовании специальных буровых комплексов (установок). Международное ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад