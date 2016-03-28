Дизайн логотипа для компании

$100
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Завершен34 заявки3725 просмотров
#1$100

Логотип: название ЗооСпецПоставка + Картинка с птичкой (рябчик, куропатка, фазан, глухарь).

2 варианта написания: ЗооСпецПоставка и ZooSpecPostavka. Зоо не выделять!! это не зоопарк..

Как вариант, 00 могут быть яйцами или глаза птицы.

Вариант иконки: контур птицы.

11 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1
Всё четко! Спасибо за работу.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Verrone
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1

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