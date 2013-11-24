Логотип хостинговой компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка3192 просмотра
#1$50
#2$10
#3$10

Разработать логотип новой хостинговой компании, 101space.ru

Логотип должен не терять узнаваемость при уменьшении, отражать надежность компании и услуг, которые она предоставляет. Сайт компании не готов, но цветовая гамма будет аналогичная той что сейчас на тестовом шаблоне http://101space.ru/

11 лет назад
supspec
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Спасибо за работу, полученный логотип очень достойного качества.
Благодарю за интересный конкурс и моментальную оплату. Буду рада поучаствовать снова. Мои рекомендации Сергею!
SonioooS
София 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
Очень креативно подошла к выполнению задания. Приятно с вами работать. Спасибо.
Было просто и понятно! побольше бы таких заказчиков :)
vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад
#3
Спасибо, это очень креативная работа с хорошим исполнительским мастерством.
Спасибо было прияно учавствовать в конкурсе!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
SonioooS
София 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад
#3

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