Здравствуйте! Необходим редизайн логотипа. Нынешний вариант в приложении (новый логотип не должен на него быть похожим). Цвета: белый, синий , красный. Пожелания - серьезный и деловой шрифт, и сам логотип. ...
Логотип хостинговой компании
Разработать логотип новой хостинговой компании, 101space.ru
Логотип должен не терять узнаваемость при уменьшении, отражать надежность компании и услуг, которые она предоставляет. Сайт компании не готов, но цветовая гамма будет аналогичная той что сейчас на тестовом шаблоне http://101space.ru/
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