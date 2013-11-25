SonioooS

София SonioooS

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

- обработка фото и рисунков

- создание логотипов и разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки и пр.)

- Разработка полиграфического дизайна (брошюры, афиши, листовки и пр.)

- верстка макетов (журналы, газетны, катологи и пр.)

- интернет рекламы

- все для сайта (GIF и FLASH баннеры, шапки, иконки и пр.)

Конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/558082.html

http://www.weblancer.net/contests/556902.html

HTMLFlashВерстка макета
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Отзывы заказчиков
Papadritta
Кирилл 
44 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Флаер спортивной компании
Как обычно: быстро, в тему, просто супер!!! рекомендую
спасибо за сотрудничество! рекомендую!!!
Ответный отзыв
Papadritta
Кирилл 
44 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа
Повторно обращаюсь, очень доволен работой,приятно работать))
Спасибо за работу!)) было приятно поработать снова !!!
Ответный отзыв
Papadritta
Кирилл 
44 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Логотип для новостного блога про вейкбординг
Очень быстро, четко, грамотно! Спасибо за работу и за отличный результат. Рекомендую всем.
Было приятно работать! четко поставленная задача... так же как и правки к работе. спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
supspec
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Логотип хостинговой компании
Очень креативно подошла к выполнению задания. Приятно с вами работать. Спасибо.
Было просто и понятно! побольше бы таких заказчиков :)
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
1 отзыв
$50/час
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга