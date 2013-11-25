- обработка фото и рисунков
- создание логотипов и разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки и пр.)
- Разработка полиграфического дизайна (брошюры, афиши, листовки и пр.)
- верстка макетов (журналы, газетны, катологи и пр.)
- интернет рекламы
- все для сайта (GIF и FLASH баннеры, шапки, иконки и пр.)
Конкурсы:
http://www.weblancer.net/contests/558082.html
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Модуль186 просмотров
- Академия Интерьера190 просмотров
- Вымпел237 просмотров
- ГТО баннер1748 просмотров
- Съемка модели149 просмотров
- Сьемка модели111 просмотров
- Ретушь портрета155 просмотров
- Ретушь портрета137 просмотров
- Афиша школы танцев216 просмотров
- Листовка А4182 просмотра
- Рекламная Листовка200 просмотров
- Дизайн сайта-визитки144 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Как обычно: быстро, в тему, просто супер!!! рекомендую
Ответный отзыв
спасибо за сотрудничество! рекомендую!!!
$45
10 баллов
10 лет назад
Повторно обращаюсь, очень доволен работой,приятно работать))
Ответный отзыв
Спасибо за работу!)) было приятно поработать снова !!!
$75
10 баллов
10 лет назад
Очень быстро, четко, грамотно! Спасибо за работу и за отличный результат. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Было приятно работать! четко поставленная задача... так же как и правки к работе. спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
10 лет назад
Очень креативно подошла к выполнению задания. Приятно с вами работать. Спасибо.
Ответный отзыв
Было просто и понятно! побольше бы таких заказчиков :)
Верстка полиграфии
1 отзыв
$50/час
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга