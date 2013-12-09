Логотип для новостного блога про вейкбординг

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок2138 просмотров
#1$75

Разработать логотип для новостного- информационного блога про кабельный вейкбординг ruswake.com,

логотип одноцветный,

включить URL в лого

11 лет назад
Papadritta
Кирилл 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Победитель конкурса

SonioooS
София 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
#1
Очень быстро, четко, грамотно! Спасибо за работу и за отличный результат. Рекомендую всем.
Было приятно работать! четко поставленная задача... так же как и правки к работе. спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SonioooS
София 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
#1

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