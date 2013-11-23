Нарисовать логотип по готовому заданию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт30 заявок311 просмотров

1. Изображение - геймпад (возможно красивый контур, но чтоб ясно было, что это геймпад)

2. В любой цветовой гамме логотип должен хорошо смотреться

3. Возможность нарисовать от руки

11 лет назад
Sokolnix
Андрей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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