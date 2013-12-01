Логотип сайта.

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Завершен20 заявок239 просмотров

Сайт по покупке квартиры самостоятельно: придумать концепцию логотипа и нарисовать в разных масштабах. Логотип должен содержать название проекта и эмблему либо без эмблемы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.

11 лет назад
ammelnikov555
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
18 минут назад
11 лет назад
$30
3 дня
Александр выполнил заказ качественно и креативно, в ближайшее время планирую ещё один заказ, теперь точно знаю что обращусь к Александру. Спасибо.
Сотрудничеством доволен. Александр порядочный человек и ответственный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
18 минут назад
11 лет назад

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