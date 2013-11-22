Lovecandles

# 1 — $ 15 # 2 — $ 15

Из того, что вы предложите мы выбираем один эскиз логотипа. Дальше, уже отдельным проектом, с его автором дорабатываем логотип и разрабатываем фирменный стиль. В общем, вы уже все знаете.

Времени у вас столько, сколько нужно, но и не затягивайте ;)

Всем неслабого вдохновения!