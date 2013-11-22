Lovecandles

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрытнет заявок142 просмотра
#1$15
#2$15

Из того, что вы предложите мы выбираем один эскиз логотипа. Дальше, уже отдельным проектом, с его автором дорабатываем логотип и разрабатываем фирменный стиль. В общем, вы уже все знаете.

Времени у вас столько, сколько нужно, но и не затягивайте ;)

Всем неслабого вдохновения!

11 лет назад
mar1k
Марк 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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