Логотип для дневника тренировок

Здравствуйте. Нужен логотип и текстовая версия (подобрать хороший шрифт)

Проект - онлайн дневник тренировок для профи. Хотелось бы стилистику направления кроссфит (crossfit) - загуглите, думаю, стилистика будет понятна.

Подробнее опишу по скайпу (пишите сразу скайп в заявке)

http://clip2net.com/s/6ed03S - пример "ТЗ"

Пишите цену и за сколько примерно сможете набросать логотип. Сразу напишу - деньги спустили на рекламу, физически не смогу заплатить много (те, кто как и я ставит высокую цену за свои услуги - наверное, этот заказ не для вас).

Заявки скрыты.