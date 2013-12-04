Разработка логотипа

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок1823 просмотра
#1$100
#2$10

Доброго времеи суток!

Требуется разработка логотипа для компании, которая занимается оптовой продажей пива и слабо алкогольных напитков (квас, сидр).

Название компание "Русское поле" в логотипе может использоваться как полное название так и сокращение РП (хотя лучше полное название) Особых пожеланий по логотипу нет, можно попробовать варианты с бочками или с колосьями пшеницы, НО ваш креатив очень желателен!

Поехали!

11 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Ольга очень сильный дизайнер! Работа выполнена на высшем уровне, после выполнения по моему желанию были сделаны дорабоки и получены консультации. Большое спасибо!
Благодарю за интересный конкурс, все замечательно, оплата без задержек, мои рекомендации Сергею!
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
14 часов назад
11 лет назад
#2
ТОП-10
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
14 часов назад
11 лет назад
#2
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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