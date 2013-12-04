# 1 — $ 100 # 2 — $ 10

Доброго времеи суток!

Требуется разработка логотипа для компании, которая занимается оптовой продажей пива и слабо алкогольных напитков (квас, сидр).

Название компание "Русское поле" в логотипе может использоваться как полное название так и сокращение РП (хотя лучше полное название) Особых пожеланий по логотипу нет, можно попробовать варианты с бочками или с колосьями пшеницы, НО ваш креатив очень желателен!

Поехали!