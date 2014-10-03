sergio-z

Сергей sergio-z

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
12
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для магазина инструмента и оборудования.
Только положительные впечатления от работы с Сергеем. Конструктивный диалог и чётко поставленное ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничеству!
С самого начала конкурса работы данного человека входили в список претендентов на победу. По ходу конкурса Антон проявлял инициативу и выкладывал новые варианты один из которых и признан победителем. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработать магазин на opencart (осистор)
Opencart
спасибо!
Начали сотрудничать с Денисом но в процессе работы возникли некоторые сложности... Не поняли друг друга короче говоря. Денис оказался порядочным человеком вернул предоплату и мы договорились без проблем. Человек порядочный - это важно! Остальное с опытом придет!
Ответный отзыв
korvetz
Егор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется сверстать сайт
Joomla
Все вопросы решались оперативно, тем самым не было застоя в рабочем процессе. Оплата точно в оговоренный срок
Сайт был сверстан действительно за 1 день! По срокам все четко! Сейчас продолжаем сотрудничество по сайту...
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка наружного баннера
Уже второй конкурс у Сергея, в котором моя работа побеждает. Так, что все отлично!
По конкурсам с Анатолием работать одно удовольствие. При частных заказах есть над чем работать...
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн рекламного баннера. Строительная тематика.
Так как отзыв в конкурсе. Все нормально, вовремя и без проблем.
Анатолий 2 раза выигрывал конкурсы, правки вносил оперативно, но напрягло то что он оба раза при малейшей задержке денег (хотя бы на несколько часов) писал "вы про меня не забыли" и т.д. я писал человеку что с телефона сижу и работа разьездная и не всегда могу точно в срок скинуть оплату (хотя победителем конкурса я его уже выбрал)... Также сотрудничал после этого с Анатолием по созданию рекламных материалов к выставке. Сроки были сорваны на 1-2 дня и тут человека как подменили. Мне скинул я написал что исправить и это не было сделано пока я в жесткой форме 2-3 раза на одно и тоже не указывал... И так с горем попалам мы завершили сотрудничество.. Сам дизайнерский вкус Анатолия и красота выполнения его работ это на 5+++ когда он это делает на совесть. Но в коммуникации с ним я разочаровался полностью...
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