Анатолий 2 раза выигрывал конкурсы, правки вносил оперативно, но напрягло то что он оба раза при малейшей задержке денег (хотя бы на несколько часов) писал "вы про меня не забыли" и т.д. я писал человеку что с телефона сижу и работа разьездная и не всегда могу точно в срок скинуть оплату (хотя победителем конкурса я его уже выбрал)... Также сотрудничал после этого с Анатолием по созданию рекламных материалов к выставке. Сроки были сорваны на 1-2 дня и тут человека как подменили. Мне скинул я написал что исправить и это не было сделано пока я в жесткой форме 2-3 раза на одно и тоже не указывал... И так с горем попалам мы завершили сотрудничество.. Сам дизайнерский вкус Анатолия и красота выполнения его работ это на 5+++ когда он это делает на совесть. Но в коммуникации с ним я разочаровался полностью...