Вся информация в приложенном ТЗ. Логотип требуется в векторном формате. По всем вопросам пишите в ЛС или в скайп
- $170Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Требуется разработать логотип для интернет-магазина. Тематика: продажа, аренда, обслуживание инструмента для прокладки и обслуживания инженерных сетей. Тематики инструмента: Алмазное оборудование Резка труб Гибка труб Пайка труб Сварка ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Все описание в прикрепленном ТЗ. Читать внимательно! Вопросы в скайп или ЛС Срок сдачи суббота.Наружная реклама25 заявокЗакрыт10 лет назад
Все описание в ТЗ сайт org-shop.ruЗавершен10 лет назад
Обязательно ознакомиться с ТЗ (оно в файле)Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $135
Все описание в ТЗ Сроки сжатые.Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ в прикрепленном файле срок выполнения желательно сегодня или завтра до обеда.. обьем работы не большойЗавершен11 лет назад
Есть интернет-магазин, требуется создать, настроить и передать нам аккаунт в сервисе эдвордс+гугл покупки. ИМ на opencartКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $125
Все описание подробно читать в прикрепленном ТЗ. Сроки сжатые поэтому скорее всего победитель определиться до окончания конкурса. Но хотело бы чтобы скорость не повлияла на качество работ!Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется разработать логотип для копании B2B-Tech сфера деятельности -разработка сайтов -разработка рекламной продукции -рекламные компании в интернете -аудит и консалтинг в сфере торговли через интернет -комплексные ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек для написания (иногда рерайта) новостей, описаний, рекламнх материалов и т.д. Тематика: строительство и инвестиции. текст должен профессионально написан с использованием различных терминов из этой области. Пример работы: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нарисовать круглые иконки для магазина расходных материалов А именно: В магазине «-» вы можете выгодно купить расходные материалы для офисной оргтехники: принтеров (картинка) копировальных ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать баннер для магазина. Акция о двух товарах, вставить их и красиво оформить Сроки сегодня! Поэтому просьба писать тем кто готов сейчас приступить и быстро сделать. Спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется снизить нагрузку сайта на хостинг. Сайт размещался на хостинга давно, с недавнего времени стал давать сильную нагрузуи на хотинг, хотя никаких доработок по сайту не делали, требуется разобраться и решать проблему... ...Завершен11 лет назад
Нужно написать текст на несколько страниц 1. Главная 2. О компании 3. Доставка и оплата Сроки желательно короткие)Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется перенос сайта с обычного на vds хостинг. сайт сделан на 1с битриксеСистемное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нарисовать баннер размером 849 на 219px для акции посвященной ои-2014 в сочи. Ничего сложного не требуется фон типа гор сочи со спуском или что-то другое и информация о акции! ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется нарисовать дизайн для интернет магазина расходных материалов для оргтехники. Сайт org-shop(.)ru ТЗ: вообщем идея сайта остается, т.е. все пункты меню оставляем, производителей тоже оставляем. Меняем полностью дизайн, расположение меню ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже пива и слабоалкогольных напитков. Подробности в ТЗ Желающие, присылайте заявки со сроками, ценами и ссылками на свои работы которые были сделаны за эту же цену (примерно), ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн логотипа для интернет магазина который занимается продажей расходных материалов для оргтехники (в основном картриджами, бумагой и тд) адрес org-shop(.)ru на сайт не обращаем внимание, дизайн будет ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад