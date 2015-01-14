Нарисовать билл борд 3*6

Наружная рекламаЗакрыт25 заявок279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все описание в прикрепленном ТЗ. Читать внимательно! Вопросы в скайп или ЛС

Срок сдачи суббота.

9 лет назад
sergio-z
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад