Сделать макет как в оригинале

Здравствуйте! Нужен макет для баннера. Текст есть.Полное ТЗ-вышлю на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн макета картинки, близкой к оригиналу.
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