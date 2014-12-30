Сделать макет как в оригинале

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Нужен дизайн макета картинки, близкой к оригиналу.

9 лет назад
safari733933
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад