Афиша выступления музыкальной группы

Наружная рекламаЗавершен9 заявок168 просмотров
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Нужна афиша для ленты ВК. Есть образец с которого просто нужно взять идею и написать наш текст, и поставить лого. Без рейтинга не беспокоить.

9 лет назад
larrygrant2
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$4
1 день
Отлично сработали! Качественная работа за адекватные деньги. Спасибо)
Все отлично! Сотрудничеством доволен. Рекомендую Антона, как ответственного заказчика.
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