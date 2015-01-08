Афиша выступления музыкальной группы

Нужно сделать листовку конкурса от нашей группы вконтакте, эту листовку распечатаем и разместим у себя в офисе для клиентов! На листовке будет: 1) Текст конкурса; 2) Фотография приза; 3) QR код со ссылкой на пост конкурса; Проект отдам тому, ...