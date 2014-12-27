Баннер "Встречай Новый Год Трезво!"

Необходимо нарисовать дизайн рекламы для наклеивания на автомобиль, все 4 стороны. Тематика: "магазин металлоискателей" В приложении показываю пример, как надо рисовать. Если подобное делали, давайте сразу ссылку на портфолио. Свои задумки буду обговаривать при личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать макет баннера со слоганом "Встречай Новый Год Трезво!"
Размер - 5м х 1м
Шрифт - желательно вариант старославянских шрифтов
Оформление - новогоднее с указанием на отказ от вредных привычек в пользу спорта и здорового отдыха
Возможные символы - изображения перечёркнутой сигареты и перечёркнутого бокала, а также символы спортивных мероприятий (возможно в виде ёлочных шаров) http://aison.ru/lifestyle/images/lifestyle_icons.png
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