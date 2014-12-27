Баннер "Встречай Новый Год Трезво!"

$80
Наружная рекламаЗавершен5 заявок194 просмотра
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Требуется создать макет баннера со слоганом "Встречай Новый Год Трезво!"

Размер - 5м х 1м

Шрифт - желательно вариант старославянских шрифтов

Оформление - новогоднее с указанием на отказ от вредных привычек в пользу спорта и здорового отдыха

Возможные символы - изображения перечёркнутой сигареты и перечёркнутого бокала, а также символы спортивных мероприятий (возможно в виде ёлочных шаров) http://aison.ru/lifestyle/images/lifestyle_icons.png

9 лет назад
VladimirNT
Владимир 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$80
2 дня
Спасибо, макет получился очень симпатичный, сроки и изначальные договорённости более чем соблюдены. Надеюсь, что будем ещё работать вместе!
Спасибо за комфортное сотрудничество. Всё отлично - коммуникация, постановка задачи, быстрая оплата. Буду рада в дальнейшем с вами работать.
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