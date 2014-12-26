Дизайн для календаря на стену

# 1 — $ 60

Уважаемые дизайнеры,

устраиваем короткий конкурс, чтобы до нового года порадовать кого-то первым местом.

Нужен дизайн для шапки стандартного календаря на стену (3х месячный).

Сам календарь будет серых тонов https://yadi.sk/i/KKAXyw-GdWUGi https://yadi.sk/i/en4IWIiGdWUSE

Шапка имеет размер 280 x 130 mm. Подготовить необходимо файл 300 x 130 mm.

Сам календарь будет является подарком клиентам сайта kontramarka . de

Задача: разработать идею дизайна шапки

Слоган, который был использован в одной из наружных реклам: Жизнь слишком коротка, чтобы стоять в очереди. Можете использовать его, можете использовать другой, можете не использовать слоган вообще. В целом мы ищем качественную и красивую идею для шапки календаря. Логотип в приложении.

С удовольствием отвечу на все вопросы.

На выходе ждем AI, PNG.