Макет для штендера и растяжки для магазина

Необходимо нарисовать дизайн рекламы для наклеивания на автомобиль, все 4 стороны. Тематика: "магазин металлоискателей" В приложении показываю пример, как надо рисовать. Если подобное делали, давайте сразу ссылку на портфолио. Свои задумки буду обговаривать при личной ...
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Друзья, нужен макет для штендера и для растяжки для магазина автокрепежа.
Есть визитка в corel draw и лого в psd (может поможет).
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